Двойной удар. Кто создает проблемы президенту Дональду Трампу

Один из бывших советников президента США Дональда Трампа проявил лояльность и пошел под суд, другой готов сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером – ему есть что рассказать о сговоре кандидата Трампа с Москвой. И то и другое создает новые серьезные проблемы для американского президента.

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признан виновным в банковском и налоговом мошенничестве. Он проведет за решеткой долгие годы, если президент не помилует его.

Пол Манафорт – ветеран политического консалтинга и лоббизма. Он работал с крупнейшими американскими и иностранными политиками, лоббировал интересы Олега Дерипаски и Рината Ахметова в США, а 2005 году стал консультировать Виктора Януковича и прокремлевскую Партию регионов Украины. В марте 2016 года он возглавил избирательный комитет Дональда Трампа, но и после этого не отошел от украинских дел. Считается, что именно по его настоянию из предвыборной программы Трампа, утвержденной национальным съездом Республиканской партии, исчезло упоминание о поставках оружия правительству нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

Во многом благодаря усилиям Пола Манафорта Дональд Трамп досрочно обеспечил себе партийную номинацию, но в августе Манафорт был вынужден уволиться из команды Трампа: в Киеве обнаружились платежные ведомости Партии регионов, по которым Манафорту причиталось 12,7 миллиона долларов. Возникла неприятная ассоциация: главный политтехнолог кандидата в президенты США помогает креатуре Кремля. Принимая тогда его отставку, Дональд Трамп отдал ему должное:

"Я высоко ценю его огромную работу, которая помогла нам оказаться там, где мы сегодня, и особенно его работу с делегатами на съезде. Пол – настоящий профессионал и я желаю ему огромных успехов".

После президентских выборов в США он еще успел поработать над организацией референдума о независимости Курдистана. Но ранним утром 26 июля прошлого года к нему в дом постучались агенты ФБР с ордером на обыск, который выписал специальный прокурор Роберт Мюллер. Как глава предвыборного штаба Манафорт не мог не знать о сговоре команды Трампа с Кремлем, если такой сговор был. Мюллер применил ту же тактику, какую использовал в бытность федеральным прокурором против криминальной семьи Гамбино – недаром президент вспоминал по этому случаю Аль Капоне:

"Глядя в прошлое, с кем обращались хуже: с Альфонсом Капоне, легендарным боссом мафии, убийцей и "врагом общества номер один", или Полом Манафортом, политтехнологом, любимцем Рейгана и Доула, которого теперь держат в одиночке, хотя он еще ни за что не осужден? Где сговор с Россией?"

Боб Доул – в прошлом лидер республиканцев в Сенате и кандидат Республиканской партии на президентских выборах 1996 года. Аль Капоне судили в 1931 году не за организованные им убийства, рэкет, контрабанду или сутенерство, а за неуплату налогов.

Аналогичные обвинения – банковское и налоговое мошенничество – спецпрокурор предъявил Манафорту и его младшему партнеру Рику Гейтсу. Гейтс не выдержал давления, подписал признание и начал давать показания. На суде он стал главным свидетелем обвинения. Кроме него, прокуроры вызвали для дачи показаний банковских служащих, бухгалтеров, составлявших налоговые декларации Манафорта, сотрудников федеральной налоговой службы и агентов управления Министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями, а также представили большой объем финансовой документации.

Из показаний свидетелей и бумаг следовало, что Манафорт, получая щедрые гонорары от украинских работодателей (по данным следствия – более 60 миллионов долларов), не декларировал их, а выводил в офшоры и отмывал при помощи различных мошеннических схем. Прокуроры насчитали 18 таких эпизодов.

Судья Ти Эс Эллис держал обвинителей в ежовых рукавицах. Он останавливал их всякий раз, когда они, с его точки зрения, упражнялись в красноречии, описывая роскошный образ жизни их подзащитного или выясняя у свидетелей, откуда взялись деньги, которыми Янукович расплачивался со своим заморским консультантом. Он даже запретил произносить в зале суда слово "олигарх", поскольку оно "эмоционально окрашено" и к делу не относится. И вообще всячески торопил их, говоря, что намерен уложиться в две недели. Это несколько спутало карты прокурорам.

Адвокаты Манафорта избрали весьма нетривиальную, рискованную, но эффективную тактику. В ходе перекрестного допроса Рика Гейтса они постарались максимально опорочить свидетеля, заставив его признаться в адюльтере и в том, что он подворовывал из кармана Манафорта. Показания других свидетелей они вообще не оспаривали, а когда судья предложил им начать допрос свидетелей защиты, заявили, что у них свидетелей нет.

Расчет строился на том, что присяжные – люди простые, им сложно разобраться в бухгалтерии, зато лгун и жулик Гейтс – весь как на ладони. Защита не надеялась на полное оправдание. Она надеялась, что мнения присяжных разделятся. В этом случае судья был бы вынужден объявить суд несостоявшимся – mistrial.

В среду на прошлой неделе, внимательно выслушав наставления судьи, присяжные удалились в совещательную комнату. Эксперты были уверены, что обвинение доказало все 18 эпизодов, но поверят ли этим доказательствам присяжные? Четверг прошел в напряженном ожидании. Ничего нового не произошло ни в пятницу, ни в понедельник. Атмосфера накалялась. Ставки были исключительно высоки. Если Пол Манафорт будет оправдан, сторонники Трампа многократно усилят громкость своих призывов закрыть расследование спецпрокурора, который, мол, не расследует, а "шьет дела". Если Манафорт будет осужден, другие фигуранты "Рашагейта" осознают, что Мюллер не шутит, и предпочтут запирательству признание.

Наконец, во вторник, во второй половине дня, присяжные дали знать судье, что вердикт готов. Из 18 пунктов обвинения они признали Манафорта виновным по восьми. Они, может быть, и не разбираются в цифрах, но как прилежные налогоплательщики не любят злостных неплательщиков. А недоимка Манафорта составляет несколько миллионов долларов. К тому же пунктов оказалось слишком много – прокуроры обложили Манафорта флажками, как матерого волка.

Теперь судье остается только объявить приговор. Манафорт может провести за решеткой до 10 лет.

По остальным 10 пунктам Манафорт не оправдан. По ним жюри не смогло достичь единогласия. Если прокуроры хотят, они могут предъявить Манафорту оставшиеся обвинения заново, и тогда будет новый суд.

После того, как заседание суда было закрыто, к журналистам вышел главный адвокат Манафорта Кевин Даунинг:

"Господин Манафорт разочарован тем, что он не оправлан полностью и что мнения присяжных не разделились по всем пунктам. Тем не менее, он хотел бы поблагодарить судью Эллиса за честное судебное разбирательство, присяжных – за их долгое и упорное совещание. В данный момент он анализирует все возможности, имеющиеся в его распоряжении".

Прокомментировал вердикт присяжных и президент Дональд Трамп:

"Мне очень грустно по этому поводу. Меня это не касается, но я все же чувствую, что то, что случилось, очень печально. Это не имеет никакого отношения к сговору с Россией. Это охота на ведьм и это позор".

В тот же час, когда в Александрии, в штате Вирджиния, был объявлен вердикт Полу Манафорту, из Нью-Йорка на Дональда Трампа обрушился новый удар: его бывший личный адвокат Майкл Коэн признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и нарушениях законодательства о финансировании избирательных кампаний. Журналистам об этом сообщил федеральный прокурор Роберт Хазами:

"Господин Коэн признал себя виновным в двух преступлениях, касающихся финансирования кампаний. Одно из них – привлечение незаконного корпоративного взноса, второе – чрезмерное личное пожертвование, оба раза – с целью повлиять на итог выборов 2016 года. Кроме того, он устроил выплату денег двум женщинам, обладавшим информацией, которая, как он считал, могла повредить кандидату и его кампании на выборах 2016 года".

Эти две женщины – дамы, состоявшие, по их утверждениям, в интимной связи с кандидатом. Эта плата за молчание тоже квалифицируется как нарушение закона о финансировании избирательных кампаний, поскольку размер выплат значительно превысил разрешенный предел персонального пожертвования. Коэн утверждает, что действовал по указанию Дональда Трампа. Его расходы были с лихвой компенсированы принадлежащей президенту компанией Trump Orgatnization с использованием фиктивных счетов за услуги, которых Коэн не оказывал.

Утро среды президент начал, как обычно, с Твиттера. В его блоге появились записи, касающиеся обоих уголовных дел. Сначала он написал:

"Если кто-то ищет хорошего адвоката, настоятельно советую: не нанимайте Майкла Коэна!"

Затем похвалил Манафорта и еще раз ругнул Коэна:

"Я чувствую себя очень скверно по отношению к Полу Манафорту и его замечательной семье. "Правосудие" взяло, помимо прочего, налоговое дело 12-летней давности, подвергло его колоссальному давлению, а он, в отличие от Майкла Коэна, отказался "расколоться" – сочинять истории, чтобы заключить "сделку". Уважаю смелого человека!"

Еще в одном твите он утверждает, что нарушения закона о финансировании кампаний, в которых признался Коэн, – вообще не преступления: "У президента Обамы было большое нарушение в финансировании, и его легко урегулировали!" На самом деле избирательный штаб Обамы в 2012 году просто опоздал вовремя представить отчетность в Федеральную избирательную комиссию, и был оштрафован. Это далеко не одно и то же.

Но оказалось, что главная угроза для президента еще впереди. Адвокат Коэна Лэнни Дэвис, появившись в среду во всех подряд утренних ток-шоу национальных телеканалов, сделал по-настоящему сенсационные заявления:

"Господин Коэн осведомлен об определенных предметах, представляющих интерес для специального прокурора и более чем рад рассказать спецпрокурору обо всем, что ему известно. Не только об очевидной вероятности сговора и извращении американской демократической системы на выборах 2016 года. Но также и о том, знал или нет господин Трамп заранее о компьютерном взломе, и даже приветствовал его".

Что же заставило Майкла Коэна, верного многолетнего соратника Трампа, вдруг прозреть? На этот вопрос Лэнни Дэвис ответил так:

"Он понял, что Дональд Трамп не подходит для должности президента после Хельсинки. Его беспокоит будущее нашей страны, во главе которой стоит человек, вступивший в союз с господином Путиным".

Майкл Коэн входил в ближайшее окружение Дональда Трампа, не раз исполнял его деликатные поручения, и ему есть, что рассказать Роберту Мюллеру. Но все же никто не ожидал, что его разоблачения могут зайти настолько далеко.