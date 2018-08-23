СМИ: Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин в конце августа может объявить о смягчении пенсионной реформы. Об этом сообщают телеканал RTVI и портал "Проект" со ссылкой на источники.

По словам источника в правительстве, президент готов объявить о снижении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63. В таком виде законопроект будет выглядеть чуть более справедливым – и мужчинам, и женщинам возраст поднимут на пять лет. Заявление президента – "страшная тайна", смягчение реформы должно стать неожиданностью для россиян, рассказал собеседник "Проекта".

По данным источников RTVI, близким к администрации президента и партии "Единая Россия", предполагается, что Путин сделает заявления во время поездки в регионы, чтобы остановить падение рейтингов партии перед единым днем голосования 9 сентября. В Кремле, по их словам, хотят, чтобы все "хорошие" инициативы по пенсионной реформе исходили от Путина.

О том, что президент России в ближайшее время приступит к "более активному" разъяснению планов по повышению пенсионного возраста, 10 августа писали "Ведомости".

Ранее Путин заявлял, что пенсионная реформа ему не нравится. А в Кремле подчеркивали, что непопулярную реформу проводит правительство, а не президент.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина.