Во Франции вооруженный ножом мужчина убил двоих прохожих

Во Франции в пригороде Парижа вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. По последним данным, жертвами нападения стали два человека, ещё один серьезно ранен. Ранее сообщалось об одном погибшем и двух раненых.
Сам преступник был убит сотрудниками полиции при попытке скрыться.
Сообщается, что нападавший 1982 года рождения и ранее был судим за публичное оправдание терроризма.
Мотивы нападения не известны. По данным телеканала BFM TV, одной из версией нападения является бытовой конфликт – жертвами стали мать и сестра преступника.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Но она не предоставила никаких доказательств, сообщает Reuters. Власти Франции официально пока не признали произошедшее терактом.
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