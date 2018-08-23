Во Франции вооруженный ножом мужчина убил двоих прохожих

Во Франции в пригороде Парижа вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. По последним данным, жертвами нападения стали два человека, ещё один серьезно ранен. Ранее сообщалось об одном погибшем и двух раненых.

Сам преступник был убит сотрудниками полиции при попытке скрыться.

Сообщается, что нападавший 1982 года рождения и ранее был судим за публичное оправдание терроризма.

Мотивы нападения не известны. По данным телеканала BFM TV, одной из версией нападения является бытовой конфликт – жертвами стали мать и сестра преступника.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Но она не предоставила никаких доказательств, сообщает Reuters. Власти Франции официально пока не признали произошедшее терактом.