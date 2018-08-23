В новосибирском вузе к визиту РПЦ прикрыли статуи голых женщин

В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна к визиту делегации священнослужителей Русской православной церкви прикрыли тканью статуи обнаженных мужчин и женщин в фойе первого этажа.

Как сообщает НГС.Новости, сегодня в вузе проходил форум "Новосибирск – город безграничных возможностей", куда представители местной епархии приехали обсуждать доступность храмов для ограниченных в передвижении граждан.

Как сообщил изданию участник другого мероприятия "Smart Urban", проходящего в учебном заведении, завесить скульптуры решили, "чтобы не ранить чувства" представителей церкви. Ткань закрепили канцелярскими зажимами, а после окончания форума сняли.



В пресс-службе университета подтвердили, что несколько статуй обернули в одеяла на время дискуссии, однако причину этого решения назвать не смогли.