Суд вынес приговор по делу о пожаре в Новохоперском интернате

В Воронежской области суд приговорил к лишению свободы руководителей Новохоперского психоневрологического интерната, где в 2015 году при пожаре погибли 23 человека. Директор учреждения Сергей Никифоров получил два с половиной года колонии-поселения, а завхоз Юрий Дыхненко – два года. Об этом в четверг сообщили в Следственном комитете России.

Дело было возбуждено по статье о нарушении требований пожарной безопасности. По версии следствия, Никифоров и Дыхненко не установили в здании интерната сигнализацию и не обучили персонал действиям при пожаре. Из-за этого возгорание, начавшееся 12 декабря 2015 года, заметили слишком поздно, и из интерната не смогли эвакуировать малоподвижных пациентов.