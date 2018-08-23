Трамп предрек рынкам крах в случае своего импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что "рынок рухнет", если он будет подвергнут импичменту. Об этом он заявил в телепрограмме Fox & Friends, которая транслировалась в четверг.

Американский лидер сказал, что не понимает, как можно объявить импичмент тому, кто "отлично потрудился" на президентском посту.

Трамп спрогнозировал падение американской экономики в случае, если он не будет переизбран. Глава государства назвал свое президентство экономически успешным для страны. Он предположил, что Америка претерпела бы "отрицательный рост", если бы на выборах 2016 года победила его соперница Хиллари Клинтон.

В своем выступлении президент США пожаловался на плохие законы в сфере иммиграции и рассказал о том, что на американо-мексиканской границе уже возводится стена, призванная остановить поток нелегальных мигрантов. Проект ее строительства был частью предвыборных обещаний Трампа. По его данным, власти уже потратили на нее 3,2 миллиарда долларов и запросили у Конгресса еще 5 миллиардов долларов.

Комментарии главы Белого дома прозвучали на фоне новостей о том, что бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт признан виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, а экс-юрист президента США Майкл Коэн под присягой заявил, что совершил "финансовое преступление" по указанию самого шефа. На этом основании некоторые ведущие американские СМИ подняли вопрос о вероятном импичменте Трампу.