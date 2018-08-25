Другое детство. Без иммунитета

Чем ребята занимаются в больнице, кто поддерживает их родителей и что делает для них государство рассказывают психолог благотворительного фонда "Подсолнух" Александр Рунов, директор детской социальной студии "КиноШкид" Мария Сопова, продюсер Алёна Королёва, заведующая отделением клинической иммунологии РДКБ Ирина Кондратенко.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 25 августа в пять часов вечера.