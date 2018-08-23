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Патрушева бросили спасать рубль от провала. Эфир в 19:05

Н.Патрушев и В.Путин на похоронах коллеги Г.Угрюмова в 2001-м году

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Верный соратник Владимира Путина пытается отбиться в Женеве от санкций США. Обсуждают: Андрей Колесников, Майкл Бом, Игорь Петров

Николай Патрушев как переговорщик с Вашингтоном. Удастся ли ему добиться смягчения санкционной политики США на женевской встрече с советником президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном? В студии Андрей Колесников (аналитик Фонда Карнеги, Россия), Майкл Бом (журналист, США), Игорь Петров (журналист, Швейцария). Ведущая Елена Рыковцева

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