ФБК: продукты для Росгвардии закупают по сильно завышенным ценам

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование хозяйственной деятельности Росгвардии.

Согласно расследованию, продукты для бойцов Росгвардии закупаются по сильно завышенным ценам, а конечными бенефициарами аферы могут быть либо "премьер-министр Медведев, либо люди из его ближайшего окружения".

По данным ФБК, за один год закупочная стоимость продуктов выросла в два-три раза: например, если в прошлом году капусту для бойцов Росгвардии закупали по 14 рублей 96 копеек за килограмм, то в этом – по 46 рублей 78 копеек. Эти цены, как отмечают в ФБК, намного выше даже розничных цен в московских продуктовых магазинах, несмотря на то что в них заложены логистика, зарплаты сотрудникам, налоговая составляющая и получение прибыли. При этом качество закупаемых продуктов значительно хуже. Общая же сумма продуктовых контрактов – 2 миллиарда 100 миллионов рублей.

В фонде считают, что резкое подорожание закупочной стоимости связано с декабрьским постановлением правительства России, по которому эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии предоставлено крымскому комбинату "Дружба народов". ФБК отмечает, что в начале 2017 года у агрохолдинга, в который входит комбинат, сменился собственник. До этого им был украинский бизнесмен Юрий Косюк, теперь же им является российский бизнесмен Борис Кантемиров. По информации СМИ, Косюк продал свои активы, однако сам он назвал это "отъемом". Его пресс-секретарь Алена Кузьменко заявила, что контроль над активами был "передан определенным структурам, близким к руководству Российской Федерации".

По данным ФБК, Борис Кантемиров действительно связан с руководством России, в частности, с главой Росгвардии Виктором Золотовым и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Кантемиров работал начальником Центрального архива Росгвардии, а затем был генеральным директором в структурах питерского бизнесмена Бориса Ванинского. Именно у Ванинского, как утверждается в расследовании, людьми из окружения Медведева был куплен дворец Кушелева-Безбородко в Санкт-Петербурге. Кроме того, как отмечает ФБК, Ванинский – выпускник того же юридического факультета Санкт-Петербургского университета, что и Медведев.

В ФБК предполагают, что Кантемиров – подставной собственник комбината.

В Росгвардии отказались дать Радио Свобода оперативный комментарий по поводу расследования, сказав лишь, что "в курсе него".