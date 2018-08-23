В кемеровской колонии заключенных заставляют называть себя животными

Жительница Башкирии рассказала изданию "Медуза" о том, как пытали её мужа в кемеровских колониях ИК-1 и ИК-37. По словам Оксаны Хаттаровой, её супруг Руслан Курмангалеев регулярно подвергался изнасилованиям, его заставляли называть себя страусом.

Курмангалеев писал жалобы на издевательства в Общественные Наблюдательные Комиссии. За это начальник колонии ИК-1 перевел его в отряд к заключенным, которые сотрудничают с администрацией. Там Курмангалеева пытали и насиловали. После того, как он оказал сопротивление одному из нападавших, его отправили в ИК-37. По словам Хаттаровой, в этой колонии заключенным запрещают называть себя по имени и заставляют называть себя разными животными. За попытки написать жалобы, сотрудники учреждения избивают осужденных и угрожают их родственникам.

Согласно информации "Медузы", колония ИК-37 считается "пыточной". Заключенные в ней регулярно осуществляют попытки суицида. Правозащитники утверждают, что в эту колонию осужденных переводят для того, чтобы заставить их отказаться от жалоб или отомстить. Проверки, которые проходили в ИК-1 и ИК-37 нарушений не обнаружили.