В Узбекистане имя Ислама Каримова запретили упоминать в телеэфире

В Узбекистане сотрудникам телеканалов запретили упоминать в эфире имя первого президента страны Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году. Об этом сообщает Радио Озодлик.
Редактору одного из телеканалов велели "поменьше упоминать" имя Каримова и больше говорить о действующем президенте Узбекистана Шавкате Мирзияеве. По словам журналистов, запрет введен и на показ в передачах фотографий и памятников первого президента. "Руководство сказало нам, что если имя Каримова прозвучит в эфире, то мы лишимся головы", - заявил ведущий одного из телеканалов.
Ранее стало известно, что в Узбекистане уничтожают портреты и книги Каримова. 20 августа были проведены рейды против торговцев сувенирами. На тех кто продавал магниты и календари с изображением первого президента, наложили штрафы, а товар конфисковали.
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