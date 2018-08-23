В Москве совершено вооружённое нападение на полицейских

В центре Москвы неизвестный открыл огонь по двум полицейским. Один сотрудник правоохранительных органов ранен в ногу. Нападавшего обезвредили ответным огнём. По данным источников РИА Новости, он находится в реанимации.

По информации собеседников "Интерфакса", злоумышленник умер от полученных ранений. Агентство также утверждает, что в момент нападения он находился под воздействием наркотиков. В Следственном комитете России эту информацию не комментируют.

О личности и мотивах нападавшего официально не сообщается. По предварительным данным, он не принадлежал к экстремистским группировкам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.