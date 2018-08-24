Эксперты назвали причины пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове начался из-за короткого замыкания в светодиодном светильнике, в который попала талая вода с крыши. Прибор должен был отключить защитный автомат, но он оказался неисправным или не был установлен вовсе.

К такому заключению пришли специалисты "Бюро независимых экспертиз", которые провели исследование по заданию Следственного комитета России. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Эксперты изучили несколько десятков мешков с плафонами, фрагментами проводов, кабелей и трансформаторами. По косвенным признакам они установили, что аварийная ситуация возникла в электропроводке над детским "сухим" бассейном. Экспертиза также выявила, что электропроводка в здании была в плохом состоянии -сечение почти каждого провода было ниже расчетной, что приводило к их перегреву и нарушению изоляции, монтаж и подключение осуществлялись не по проекту,а случайным образом.

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар, в котором погибли 60 человек, большинство из них - дети. По уголовному делу в качестве обвиняемых проходит 11 человек, среди них четыре сотрудника МЧС, чиновники и работники торгового центра.