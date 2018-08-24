Банк России просит полномочий блокировать сайты без суда

Центральный банк России хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества. Сейчас подготовленный ЦБ проект поправок в закон "Об информации" проходит межведомственное согласование. Об этом пишут сегодня "Ведомости".
Центробанк хочет блокировать несколько видов ресурсов, зарегистрированных не только в российской, но и в зарубежных доменных зонах. Это, в частности, сайты, названия которых схожи с другими, что вводит потребителей в заблуждение, а также сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии и дающие доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций.
Предполагается, что право блокировать сайты получит либо председатель Банка России Эльвира Набиуллина, либо кто-то из ее заместителей.
Если инициативу одобрят, ЦБ станет седьмым государственным органом в России, который сможет вносить сайты в реестр запрещенной информации.
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