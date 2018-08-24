Американку приговорили к пяти годам по делу об утечке секретов в СМИ

Федеральный суд штата Джорджия в США приговорил бывшую сотрудницу компании-подрядчика Агентства национальной безопасности (АНБ) Реалити Ли Уиннер к пяти годам тюрьмы за разглашение строго секретной информации.

В июне 2017 года Уиннер скопировала, а затем передала журналистам материалы о вероятном вмешательстве российских хакеров в президентские выборы в США 2016 года. Документы были опубликованы на сайте Intercept. Уиннер арестовали через несколько часов после публикации.

Дело Уиннер стало первым результатом расследования утечек секретной информации из американских разведслужб, начатого министерством юстиции США. Уиннер могли приговорить к 10 годам тюрьмы. Однако она полностью признала свою вину и стала сотрудничать со следствием. Пресса отмечает, что приговор Уиннер – самый жесткий в истории США за передачу секретной информации журналистам.