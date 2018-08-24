Украина отмечает День Независимости военным парадом

Президент Украины Петр Порошенко, выступая во время военного парада ко Дню Независимости в Киеве, заявил, что будет настаивать на закреплении в конституции страны стремления присоединиться к Европейскому союзу и вступить в НАТО.

"Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро", –сказал Порошенко и добавил, что подаст соответствующий законопроект до открытия осенней сессии Верховной Рады 4 сентября.

В военном параде "Марш новой армии", который проходит в центре Киева на Крещатике, участвуют четыре с половиной тысячи военных, в том числе впервые подразделение женщин-военнослужащих, и 250 единиц боевой техники. На параде представлены не только действующие вооружения, но и новые разработки, среди которых самоходные артиллерийские установки "Богдана" и новейшие украинские крылатые ракеты. Впервые за последние годы в параде участвует военная авиация.

Принимает парад президент Украины Петр Порошенко. Сегодня также впервые прозвучало новое официальное армейское приветствие: "Слава Украине!" – "Героям Слава!"

В праздничных мероприятиях по поводу Дня Независимости запланировано участие представителей 18 стран. В Киев прибыл советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Украина провозгласила свою независимость 24 августа 1991 года. До тех пор она входила в состав СССР. Государственным праздником это событие стало только с июня 1992 года, когда Верховная Рада постановила считать 24 августа Днем независимости Украины.