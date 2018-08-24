Умер ветеран московского "Спартака" Алексей Парамонов

В Москве на 94-м году жизни скончался футболист и тренер Алексей Парамонов – старейший ветеран московского "Спартака". Агентство ТАСС сообщает, что в июне Парамонова госпитализировали, а на прошлой неделе его положили в реанимацию.

Похороны намечены на 27 августа. С их организацией обещал помочь комитет ветеранов футбола Российского футбольного союза.

Алексей Парамонов играл за "Спартак" с 1947 по 1960 годы, забив 73 гола и четыре раза став чемпионом СССР. В составе сборной он завоевал золотую медаль Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне.

Парамонов удостоился таких государственных и спортивных наград, как орден "За заслуги перед Отечеством", орден ФИФА и орден Международного олимпийского комитета.