Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Умер ветеран московского "Спартака" Алексей Парамонов

Алексей Парамонов, советский футболист

Смотреть комментарии

В Москве на 94-м году жизни скончался футболист и тренер Алексей Парамонов – старейший ветеран московского "Спартака". Агентство ТАСС сообщает, что в июне Парамонова госпитализировали, а на прошлой неделе его положили в реанимацию.

Похороны намечены на 27 августа. С их организацией обещал помочь комитет ветеранов футбола Российского футбольного союза.

Алексей Парамонов играл за "Спартак" с 1947 по 1960 годы, забив 73 гола и четыре раза став чемпионом СССР. В составе сборной он завоевал золотую медаль Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне.

Парамонов удостоился таких государственных и спортивных наград, как орден "За заслуги перед Отечеством", орден ФИФА и орден Международного олимпийского комитета.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG