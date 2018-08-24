В Минске задержаны около 20 оппозиционных активистов

В Минске у Дома правосудия сотрудники ОМОНа задержали около двадцати оппозиционных активистов. Среди задержанных лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич.

Активисты собрались у здания суда, чтобы поддержать руководителей независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и Игоря Комлика. 24 августа их признали виновными в неуплате налогов и приговорили к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение (так называемой "домашней химии").

После вынесения приговора активисты развернули бело-красно-белые флаги и флаги Евросоюза. Николай Статкевич призвал выйти к администрации президента, чтобы остановить эскалацию репрессий в стране. Правозащитники и активисты утверждают, что дело против Федынича и Комлика сфабриковано.

Ранее Международная конфедерация профсоюзов обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с письмом, в котором потребовали прекратить уголовное преследование руководителей РЭП и снять с них "все безосновательные обвинения".

