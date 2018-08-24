Вашингтон вновь поддержал Украину "перед лицом российской агрессии"

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил украинский народ с национальным праздником – Днем независимости. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента. Соединенные Штаты твердо поддерживают Украину перед лицом российской агрессии, - говорится в заявлении, - и воздают должное тем, кто воевал и приносил жертвы во имя свободы Украины.

Вашингтон выражает поддержку проводимым властями Украины реформам, которые, как отмечается в заявлении Государственного департамента, имеют своей целью повышение благосостояния народа, укрепление безопасности и утверждение верховенства закона.

«Дружба между нашими странами имеет глубокие корни, и мы привержены идее успеха стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, – отмечается в документе. – Мы ожидаем продолжения нашего партнерства и работы с лидерами и гражданами Украины, чтобы осуществить светлое и прочное будущее, которого заслуживает украинский народ».