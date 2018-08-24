В Москве в здании Центробанка произошёл "локальный пожар"

Вечером в пятницу в административном здании Центробанка России в на Неглинной улице произошёл пожар. Огонь горел на площади 30 квадратных метров, на шестом этаже, сообщили в городском управлении МЧС. В самом Центробанке заявили, что пожар был "локальным", никто не пострадал.

Ранее источник сообщал, что в здании Центрального банка наблюдалось открытое горение и сильное задымление, отмечает "Интерфакс".