Петербургские активисты поздравили Украину с Днем независимости

Полтора десятка активистов вышли на одиночные пикеты на Невский проспект, чтобы поздравить Украину с Днем независимости. Главный акцент они сделали на призыве поддержать Украину в её борьбе за свою свободу и право выбора своего пути. По словам организатора пикетов, активистки Петербургского демократического движения “Солидарность” Ольги Смирновой, акция носит одновременно антивоенный и антиимперский характер. Участники пикетов напомнили о трагических событиях 4-летней давности, об Иловайском котле, в котором погибли сотни украинских военных.

По мнению Ольги Смирновой, только при условии раскаяния российского общества в развязывании войны на Украине, у следующих поколений русских и украинцев появится возможность наладить дружеские отношения. Во время своих пикетов активисты выразили восхищение мужеством украинцев, защищающих свою землю, и возмущение в отношении российской политики – от аннексии Крыма и военного вторжения в Донбасс до переговоров по вопросу освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем, которые участники пикетов называют циничными торгами.

Активисты собирали на Невском проспекте подписи под поздравительными открытками, чтобы затем передать их в консульство Украины. Они призвали также не забывать об Олеге Сенцове и его голодовке, которую они называют смертельной. Кроме того, участники акции брали короткие интервью у прохожих об их отношении к украинской проблеме, чтобы потом сделать видеоролик и разместить его в интернете. Некоторые прохожие реагировали на пикеты агрессивно, было два нападения на активистов. Задержаны двое: один нападавший и один активист “Солидарности”.