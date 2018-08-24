В России отмечены перебои в поставках газа для автозаправок

Операторы газовых автозаправочных станций в Сибири, аннексированном Крыму и Поволжье сообщают о трудностях с закупками сжиженного газа, сообщил "Интерфакс". Больше всего жалоб на дефицит топлива поступает из сибирских регионов: Хакасии, Якутии, Красноярского края и Кемеровской области.

Власти ряда субъектов Российской Федерации связывают ее с проведением ремонтов на заводах-поставщиках, отмечается в сообщении агентства. Отраслевые эксперты считают, что подорожание связано с ростом мировых цен на этот вид топлива. Также на рост цен на пропан повлияло проведение чемпионата мира по футболу, который стал причиной задержек поставок сжиженного газа в большинство российских регионов.

Участники рынка из Татарстана сообщили агентству, что газ пользуется очень большим спросом в регионе, однако его "поставка в республику для розницы в последнее время сильно ограничена". Об этом сообщил сайт "Идель.Реалии".