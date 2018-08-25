США предупредили Москву о готовности к военным мерам в Сирии

США предупредили Россию о готовности применить военные меры против режима Башара Асада, если он использует химическое оружие для установления своего контроля над территорией, которую удерживает вооруженная оппозиция. Официальные источники в США заявляют о наличии у них сведений о вероятной подготовке Асада к применению химического оружия в северо-западной сирийской провинции Идлиб, сообщило агентство Bloomberg.

В минувший четверг советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон уведомил своего российского коллегу Николая Патрушева, что Вашингтон готов ответить на действия Асада "с большей мощью", чем это делалось прежде. Агентство ссылается на источники, пожелавшие остаться анонимными в связи с тем, что содержание переговоров Болтона с Патрушевым не раскрывается.

Тем временем стало известно, что саммит по Сирии, который был запланирован на 7 сентября в Стамбуле, не состоится. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на источник в Елисейском дворце. По словам источника, пока еще "рано проводить саммит на столь высоком уровне". Он отметил, что сначала Париж хотел бы получить гарантии прекращения огня в Сирии и гарантии того, что в повестке дня такого саммита будет обсуждение политических реформ в Сирии. Он также назвал "серьезной угрозой" наступление сирийских правительственных войск в провинции Идлиб, часть которой находится под контролем повстанцев.

Предстоящий саммит в Стамбуле анонсировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце июля. Кроме самого Эрдогана, в нем должны были принять участие Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин.