На Алтае в депутаты "идут" 55 кандидатов с судимостями

В Республике Алтай местное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло в качестве кандидатов в муниципальные депутаты 55 человек с судимостями. Биографии кандидатов подробно изучил портал Una Cultura на основе данных, опубликованных региональным избиркомом. Среди тех, у кого были проблемы с законом, есть и три действующих чиновника, планирующих избираться на новый срок. Некоторые кандидаты имеют несколько судимостей.



Большинство членов партии, участвующих в выборах, осуждены по статьям "кража", "растрата" и "хулиганство". Среди других преступлений угоны воздушных или водных судов и даже "железнодорожного подвижного состава", а также "угроза убийством" и "заведомо ложный донос".

Кандидат в депутаты Кош-Агачского района был признан виновным в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а представитель "Единой России" на выборах депутатов Бешпельтирского поселения имел судимость за изнасилование. Рекордсменом по количеству уголовных статей стал индивидуальный предприниматель Амыр Калташев, который избирается в Усть-Канский совет депутатов – у него пять судимостей.



Один человек был снят с выборов за сокрытие судимости за убийство.



Получить комментарий в региональном отделении политической партии "Единая Россия" корреспонденту "Сибирь.Реалии" не удалось. По указанным на сайте телефонам никто не ответил.



Выборы в Республике Алтай пройдут 9 сентября. В этот день здесь будут избирать депутатов районных и сельсоветов, глав муниципалитетов.