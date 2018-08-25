Меркель предложила содействие в решении Карабахского конфликта

Германия готова посредничать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявила в субботу, 25 августа, канцлер Германии Ангела Меркель. Она находится в Баку для переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Германия хотела бы помочь найти мирное решение", – цитирует канцлера агентство Reuters.

Как передает армянский информационно-аналитический сайт News.am, в ходе пресс-конференции в Ереване Ангела Меркель рассказала, что обсуждала этот вопрос с премьером Армении Николом Пашиняном. Глава правительства ФРГ напомнила, что Берлин является членом Минской группы ОБСЕ, которая возглавляет поиск путей мирного урегулирования карабахского конфликта.

Первую остановку во время своей поездки по Закавказью Ангела Меркель сделала в Грузии. В пятницу, 24 августа, она посетила Ереван, где провела переговоры с премьером Пашиняном. В субботу, 26 августа, по завершении визита в Азербайджан канцлер ФРГ вернется в Германию.