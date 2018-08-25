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В Москве задержали оппозиционера Алексея Навального

Алексей Навальный

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В Москве сотрудники полиции задержали оппозиционного политика Алексея Навального. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила у себя в твиттере, что это произошло два часа назад.

Навального остановили возле подъезда. У оппозиционера отобрали телефон. Причины задержания полицейские не назвали, пишет Ярмыш.

Ранее в субботу стало известно, что власти Москвы решили рассмотреть заявку сторонников Навального на проведение акции против изменений пенсионного законодательства 9 сентября.

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