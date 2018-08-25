Франциск в Ирландии не предложил мер борьбы с педофилией

Глава Римско-католической церкви папа Франциск прибыл в субботу в Ирландию. В Дублинском замке, где собрались многие сотни верующих, его приветствовал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Выступление главы Римско-католической церкви в Дублине ожидали с повышенным интересом. Однако, как следует из первых откликов СМИ на выступление папы римского, он не оправдал ожиданий, не предложил никаких практических решений для преодоления кризиса со священниками-педофилами.

Выступая в Дублине, понтифик ограничился общими словами осуждения злоупотреблений.

Несколько дней назад, 20 августа, папа обратился к верующим католикам с письмом. От имени всего церковного сообщества он "с позором и покаянием" признал, что Церковь своевременно не отреагировала на ту боль, которую она причинила "столь многим жизням". Папа римский пообещал принять меры, однако не стал их конкретизировать.

17 августа Большое жюри в штате Пенсильвания выпустило доклад, из которого следует, что более 300 священников-педофилов с 1950-х годов надругались над более чем тысячей несовершеннолетних в шести епархиях штата. Через два дня после обнародования доклада представитель Ватикана Грег Берк заявил, что католическая церковь осуждает сексуальные домогательства к детям.15 августа Большое жюри в штате Пенсильвания выпустило доклад, из которого следует, что более 300 священников-педофилов с 1950-х годов надругались над более чем тысячей несовершеннолетних в шести епархиях штата. Через два дня после обнародования доклада представитель Ватикана Грег Берк заявил, что католическая церковь осуждает сексуальные домогательства к детям.