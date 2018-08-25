New York Times: Источники ЦРУ в окружении Путина "замолчали"

Источники американских спецслужб в Кремле и в окружении российского президента Владимира Путина в последние месяцы хранят молчание, из-за чего Центральное разведывательное управление и другие правительственные агентства США остаются без информации о реальных намерениях российского руководства относительно вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс в ноябре этого года. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на свои источники.

По данным газеты, именно информация от источников, имеющих доступ к высшим эшелонам российской власти, в 2016 году позволила американским спецслужбам "вычислить" российских хакеров и "интернет-троллей", осуществлявших вмешательство в избирательный процесс в США, а также определить, что решения об этом вмешательстве принимались в Кремле.

В нынешнем году, однако, информация от этих источников (личность которых газета по понятным причинам не раскрывает) отсутствует. Собеседники The New York Times из спецслужб не предполагают, что эти люди были убиты или раскрыты. Скорее они "залегли на дно" из-за усиления контрразведывательной деятельности российских спецслужб - пишет издание.

Американские спецслужбы и крупные IT-компании предупреждают, что фиксируют с приближением выборов в Сети активность предполагаемых российских хакеров. Глава национальной разведки США Дэн Коатс недавно заявил, что убежден в намерении российских властей нарушить работу американских демократических институтов. Спецслужбам, как пишет New York Times, однако на сей раз неизвестны какие-либо детали российских планов и точные цели предполагаемых враждебных действий в киберпространстве.