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СМИ: в Волгограде задержали сотрудника ФСБ из Крыма с 8 кг героина

Пакеты с героином. Архивное фото

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В Волгограде в субботу задержали сотрудника ФСБ, в машине которого обнаружили не менее 8 килограммов наркотиков - сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По информации "Интерфакса", задержанный - сотрудник одной из спецслужб в аннексированном Россией Крыму. "Интерфакс" пишет, что наркотиков было от 8 до 10 килограммов.

Крымское издание "Примечания" со ссылкой на свои источники утверждает, что задержанный - майор ФСБ, проходивший службу в Крыму. По данным "Примечаний", он перевозил героин. Издание публикует фотографии, как утверждается, с места задержания, а также имя предполагаемого задержанного.

Официальной информации правоохранительных органов о случившемся пока нет.

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