Папа Франциск встретился с жертвами священников-педофилов

Папа Римский Франциск заявил, что Римско-католическая церковь "любой ценой" должна положить конец "отвратительным" сексуальным злоупотреблениям священников и покрывательству их со стороны высших церковных иерархов. Об этом он сказал во время визита в Дублин - первого за последние 42 года официального посещения понтификом Ирландии.

Папа Франциск признал ответственность церкви за многочисленные скандалы со священниками-педофилами, в том числе и в Ирландии. Несколько дней назад, 20 августа, папа обратился к верующим католикам с письмом. От имени всего церковного сообщества он "с позором и покаянием" признал, что Церковь своевременно не отреагировала на ту боль, которую она причинила "столь многим жизням". О конкретных мерах в письме не говорилось.

Вечером в субботу Франциск встретился с восемью бывшими жертвами сексуальных злоупотреблений со стороны священников. Как сообщили в Ватикане, беседа продолжалась около полутора часов. Папа римский лично извинился перед жертвами.

Некоторые СМИ, между тем, раскритиковали папу за то, что он не предложил никаких практических решений для преодоления кризиса со священниками-педофилами. Последний большой скандал, связанный с этой темой, разгорелся в американском штате Пенсильвания, где 17 августа Большое жюри выпустило доклад, из которого следует, что более 300 священников-педофилов с 1950-х годов надругались над более чем тысячей несовершеннолетних в шести епархиях штата.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в своем выступлении в честь визита папы сказал, что церковь уже не является "центром общественной жизни" в стране, как раньше, и это необходимо учесть при выстраивании новых отношений между Ватиканом и Дублином. Он напомнил, что ирландские избиратели, вопреки позиции Ватикана, высказались в поддержку однополых браков и права на аборт.