Умер американский сенатор Джон Маккейн

Вечером в субботу в американском штате Аризона скончался сенатор Джон Маккейн - один из самых известных и влиятельных американских политиков последнего времени. Ему был 81 год.

Маккейн умер на следующий день после того, как его семья объявила, что сенатор отказался от лечения опухоли мозга, которая была обнаружена у него в 2017 году. В заявлении семьи Маккейна говорится, что "развитие болезни и неумолимое влияние возраста выносят свой вердикт". Они поблагодарили всех, кто поддерживал сенатора на протяжении года.

Последние недели перед смертью Маккейн провел в окружении семьи и друзей на ранчо в Аризоне, ожидая выхода в свет книги мемуаров "Беспокойные волны", которую он писал уже после того, как у него диагностировали смертельную болезнь.

Маккейн впервые был избран в Сенат в 1986 году и затем избирался в него от штата Аризона еще пять раз. Долгие годы был членом руководства Республиканской фракции, возглавлял Комитет по делам вооруженных сил. Дважды баллотировался в президенты США, в 2008 году стал кандидатом от Республиканской партии, однако проиграл Бараку Обаме.

Маккейн известен в Соединенных Штатах как герой Вьетнамской войны. Морской авиатор Джон Маккейн был сбит во время налета на Ханой в 1967 году. Он получил тяжелую травму и попал в плен, в котором пробыл пять с половиной лет - в одиночной камере и под пытками.

Маккейн был резким критиком президента России Владимира Путина и политики Москвы, выступал за ужесточение санкций против Кремля. В январе 2017 года Маккейн напрямую назвал российского президента "убийцей, бандитом и продуктом КГБ". Он был активным сторонником вступления стран Восточной Европы в НАТО, а также более активной поддержки Украины и Грузии со стороны США. Он также выступал в поддержку российской демократической оппозиции.

Маккейн был одним из немногих в Республиканской партии оппонентов президента Дональда Трампа, в идеологии которого он видел отступление от ценностей Америки и ее традиционной роли мирового лидера. Маккейн резко критиковал Трампа за его теплые слова в адрес Владимира Путина и за недавнюю встречу с российским лидером в Хельсинки. Трамп, в свою очередь, во время предвыборной кампании заявил о сенаторе, что те, кто попал в плен, не могут быть настоящими героями. При этом Маккейн поддерживал в Сенате ряд инициатив президента.

По желанию Маккейна Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах. На поминальной церемонии, как ожидается, однако, выступят бывшие президенты - республиканец Джордж Буш – младший и Барак Обама. Оба были оппонентами Маккейна, однако сохранили большое уважение ветерана американской политики.