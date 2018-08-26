Маккейн писал россиянам: "Я более пророссийский, чем режим Путина"

Российские официальные лица и прокремлевские комментаторы нередко называли американского сенатора Джона Маккейна, умершего в субботу в возрасте 81 года, "русофобом" и даже "главным русофобом Америки". Такая оценка содержится и в некрологе, опубликованном в воскресенье агентством РИА Новости, и в отклике главы Чечни Рамзана Кадырова на смерть сенатора.

Поводом для таких оценок была резкая критика, с которой Маккейн выступал по отношению к политике Кремля и лично Владимиру Путину. Сенатор обвинял российские власти в подавлении свободы в стране, в убийствах и преследованиях политических оппонентов, гонениях на свободную прессу, поддержке антидемократических режимов в других странах, агрессии против Грузии и Украины.

Сам Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну ранее заявил, что такие люди, как Джон Маккейн, "живут в старом мире и не хотят заглянуть в будущее". "На самом деле он для меня даже немножко симпатичен, да-да-да, я не шучу сейчас, он симпатичен мне своим патриотизмом и в последовательности при защите интересов своей страны", – добавил при этом Путин, которого Маккейн называл "убийцей и бандитом".

Сам сенатор Маккейн в сентябре 2013 года ответил на обвинения в русофобии в колонке, перевод которой опубликовало прокремлевское издание "Правда.ру". В ней он обратился к гражданам России.

"Я – не антироссийский. Я пророссийский, более пророссийский, чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня.

Я заявляю это потому, что я уважаю ваше достоинство и ваше право на самоопределение. Я верю, что вы должны жить в соответствии с предписаниями вашей совести, а не правительства. Я верю, что вы заслуживаете возможности улучшить вашу жизнь, живя в стране, где экономика процветает и создает блага для многих, а не только для кучки власть имущих", – пишет сенатор Маккейн.

"Президент Путин и его окружение не верят в эти ценности. Они не уважают ваше достоинство и не признают вашу власть над ними. Они наказывают несогласие и арестовывают оппонентов. Они манипулируют вашими выборами. Они контролируют ваши средства массовой информации. Они преследуют, угрожают и запрещают организации, защищающие ваше право на самоуправление. Чтобы сохранить свою власть, они поощряют процветание коррупции в ваших судах и в экономике, терроризируют и даже убивают журналистов, пытающихся разоблачать их коррупционность", – утверждает он далее. Обращение сенатора к гражданам России заканчивается такими словами:

"Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей. Я верю в величие российских людей, которые тяжело страдали и смело боролись с ужасными невзгодами, чтобы спасти свой народ. Я верю в ваше право создать цивилизацию, достойную ваших стремлений и принесенных жертв. Я критикую ваше правительство не потому, что я антироссийски настроен. Я это делаю потому, что я верю, что вы заслуживаете правительства, которое верит в вас и подотчетно вам. Я надеюсь увидеть тот день, когда это произойдет".