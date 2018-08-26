Украинские послы займутся привлечением средств в Донбасс

Украина обратится к странам ЕС с призывом взять на себя ответственность за восстановление конкретных населенных пунктов в Донбассе. Петр Порошенко заявил об этом в воскресенье в Авдеевке, куда прибыл для участия в открытии газопровода высокого давления.

По словам президента Украины, Киев намерен убедить каждое государство ЕС в необходимости содействовать восстановлению городов и селений Донецкой и Луганской областей. В воскресенье, по поручению Порошенко, все украинские послы, работающие за рубежом, прибыли в Донбасс, чтобы познакомиться с нуждами жителей региона. По словам президента, руководители зарубежных представительств Украины должны будут заняться привлечением финансовых средств для восстановления региональной инфраструктуры.

Выступая в тот же день в Авдеевке перед украинскими послами, Порошенко, в частности, сообщил, что ранее уже несколько раз обсуждал свою инициативу с лидерами ЕС.