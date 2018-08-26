В Москве власти отказались согласовать акцию Навального

Власти Москвы не согласовали заявку сторонников Алексея Навального на проведение в центре российской столицы шествия-митинга против пенсионной реформы в Единый день голосования 9 сентября. Об этом глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников рассказал агентству "Интерфакс" в воскресенье, 26 мая.

Ранее в пресс-службе департамента "Интерфаксу" пояснили, что сторонники Навального подали заявку о проведении митинга против изменения пенсионного законодательства 9 сентября на Тверской улице, при этом заявленная численность участников - до 30 тысяч человек.

Оппозиционер и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, задержанный в субботу в Москве, подтвердил в воскресенье, что остаётся в ОВД в связи с делом о январской акции протеста. В понедельник состоится суд.

Соратники оппозиционера связывают его задержание с планами его сторонников провести 9 сентября акции протеста против повышения пенсионного возраста. Власти Москвы заявляли, что изучат заявку на проведение массовой акции.