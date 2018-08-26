В Кишинёве протестующие потребовали отставки правительства

В Кишиневе состоялась антиправительственная манифестация, организованная оппозиционными силами. Председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду и глава партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе требовали признать действительными результаты выборов мэра Кишинева.

Председатель Либеральной демократической партии Молдавии Виорел Чиботару заявил о стремлении добиться отставки правительства в связи с "неспособностью управлять страной".

После сбора на площади тысячи манифестантов прошли по центральному проспекту имени Штефана Великого с остановками у администрации президента, зданий парламента, Конституционного суда, Службы информации и безопасности и Национального центра по борьбе с коррупцией. Участники протестов скандировали "Воры!", "В тюрьму!", "Мы - народ!", "Мы не уступим!"

В субботу в МВД Молдавии заявило о возбуждении уголовного дела о подготовке массовых беспорядков во время воскресных актов протеста, сообщил "Интерфакс".

Организаторы протестов ожидали участия около 30 тысяч человек. По всей вероятности, в этот выходной день участников оказалось меньше. В понедельник, 27 августа, когда жители республики будут отмечать День независимости, оппозиционно настроенные активисты собираются продолжить акции протеста с требованием отставки правительства.