Социологи зафиксировали резкий рост ксенофобии в России

За последнийгод резко выросло число россиян, выступающих против проживания в стране представителей отдельных национальностей. Это следует из опроса "Левада-центра", об итогах которого пишут "Ведомости".

Рейтинг "нежелательных" этносов возглавляют цыгане – 32 процента. Ещё в прошлом году этот показатель составлял 17 процентов. Китайцев "нежелательными" назвал 31 процент респондентов, вьетнамцев – 26 процентов. Годом ранее эти показатели составляли 15 и 12 процентов - соответственно.

С десяти до 19 процентов выросла доля россиян, одобряющих идею "Россия для русских", которая снижалась с 2014 года. Более трети опрошенных лояльно относятся к дискриминационным объявлениям о сдаче жилья или о работе (больше всего таких ответов в Москве – 63 процента). Кроме того, с 58 до 67 процентов выросла доля респондентов, считающих, что правительство должно ограничивать приток мигрантов..

По мнению директора центра «Сова» Александра Верховского, рост ксенофобных настроений связан с ожидаемыми экономическими трудностями.