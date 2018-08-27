Санкции США в отношении России из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери сегодня вступают в силу. 27 августа штрафные меры были опубликованы в Федеральном реестре – официальном журнале правительства США.

Санкции предусматривают прекращение внешней помощи России, за исключением экстренной гуманитарной помощи. Отказ от поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства, а также финансовой помощи - выдачи России любых кредитов и кредитных гарантий.

Кроме того, санкции предполагают прекращение продажи оружия и любых товаров оборонного назначения. При этом "в интересах национальной безопасности" сотрудничество в космической сфере не будет ограничиваться.

В случае, если Москва в течение ближайших нескольких месяцев не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия, США введут еще один пакет санкций. В нем, в частности, предусматривается запрет полетов компании "Аэрофлот" в США и сокращение взаимной торговли до минимума.

В ожидании объявленных Вашингтоном санкций резко подешевел рубль.

В Лондоне заявили, что за покушением на Скрипалей стоит Кремль, поскольку боевой яд "Новичок", которым они были отравлены, разрабатывался в СССР. Москва обвинения отвергает.