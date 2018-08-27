Акция 9 сентября в Москве согласована мэрией, считает Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный считает, что мэрия Москвы согласовала акцию его сторонников 9 сентября против повышения пенсионного возраста. Об этом он написал в твиттере и опубликовал ответ московских властей.

Оппозиционный политик утверждает, что в нём не содержится никаких указаний, что акция не согласована, или не предлагается другое место проведения. "По закону это означает одно: акция согласована", написал Навальный.

В уведомлении мэрия сообщает, что "по имеющейся информации", планируются некие "акции прямого действия" по "замене агитации" и предупреждает об ответственности в случае проведения акции .

Навальный заявил, что не понимает о каких "акциях прямого действия" идёт речь и как это связано с повышением пенсионного возраста. Оппозиционер призвал своих сторонников собраться 9 сентября в центре Москвы, чтобы выразить свой протест проводимой правительством пенсионной реформе.

Сегодня Тверской суд Москвы рассматривает административное дело Алексея, которому вменяется повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия.

Навальный был задержан в субботу в Москве в связи с протоколом, который был составлен после акции 28 января. В этот день в ряде городов России прошли митинги сторонников политика с требованием допустить его к президентским выборам. В Москве акция не была согласована с властями. Тогда Навального после составления протокола отпустили. Теперь оппозиционеру грозит административный арест.