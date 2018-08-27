СМИ: против главы Серпуховского района возбудили новое дело

Против главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, арестованного по обвинению в превышении полномочий, возбудили новое уголовное дело. Об этом пишет "Коммерсант".

Теперь чиновника подозревают также в незаконной предпринимательской деятельности, мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, и легализации похищенных денег.

Новое дело возбудили на основании материалов ФСБ. По версии следствия, Шестун лично или же через различные структуры учредил несколько коммерческих фирм, через которые покупал и перепродавал земельные участки. Таким образом, по оценкам следствия, Шестун вместе с местными предпринимателями получил около 150 миллионов рублей. Адвокаты Шестуна сказали, что пока не знают о новом уголовном деле.

Александра Шестуна арестовали в середине июня. Чиновник настаивает, что дело о предоставлении земельных участков в собственность компании "Центр" по льготной цене возбуждено незаконно.

9 апреля Александр Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста.