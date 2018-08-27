В Кишиневе после разгона манифестации продолжились протесты

В Кишиневе в День независимости Молдавии проходят протесты против действий полиции, которая разогнала манифестантов у памятника Штефану Великому на площади Великого национального собрания. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Накануне тысячи человек прошли по центру Кишинева с требованиями прекратить коррупцию и неэффективное государственное управление. Шествие было организовано представителями оппозиции. Сегодняшняя акция стала его продолжением.
По данным издания NewsMake, утром полиция пригнала в центр города 15 автобусов и потребовала от митингующих разойтись, ссылаясь на распоряжение мэра о запланированных в этом месте официальных мероприятиях.
По словам представителя партии "Платформа Достоинство и Правда" Александра Слусаря, полицейские пригрозили активистам "насильственной эвакуацией" и затем стали силой вытаскивать людей за оцепление.
На сегодняшний митинг вышли сотни демонстрантов. Под их скандирование к памятнику Штефану Великому возложили цветы руководители республики, в том числе председатель парламента Андриан Канду, премьер-министр Павел Филип, а также президент Молдавии Игорь Додон.
Глава государства, которого СМИ называют пророссийским, заявил в своем фейсбуке, что вчерашняя акция протеста в Кишиневе "позорна для демократии".
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