СМИ: российские хакеры атаковали Вселенского Патриарха Варфоломея

Российские хакеры на протяжении многих лет пытались выкрасть электронные письма самых высокопоставленных православных христианских фигур в мире. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на Associated Press.

Среди целей российских взломщиков было окружение Вселенского Патриарха Варфоломея, которого часто называют первым среди равноправных православных руководителей. Именно он в настоящее время рассматривает в Стамбуле заявку Киева, который просит позволить Украинской церкви выйти из-под контроля Московского патриархата.

Сам Варфоломей не использует электронную почту, однако ею активно пользуются его помощники, учетные записи которых подверглись попыткам взлома. Все они занимались украинской заявкой.

Агентство ссылается на почти 5 тысяч адресов электронной почты, которые в качестве доказательства были представлены компанией Secureworks. Предполагается, что кибератаки совершала группа Fancy Bear, которую спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в американские выборы.

В ответ на запрос AP Русская православная церковь отказалась от комментариев, пояснив, что у нее нет информации о хакерских атаках. Российские чиновники сослались на прежние заявления Кремля о непричастности к деятельности Fancy Bear.

В апреле Синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины Петра Порошенко к Варфоломею с просьбой о том, чтобы предоставить томос об автокефалии (указ о самостоятельности) для Украинской православной церкви. Такое решение Константинопольского патриарха, как считают в Киеве, ослабит позиции Москвы, которая оказывает через свою церковь влияние на Украину, и укрепит украинскую государственность.

В Московском патриархате обращение украинских властей ко Вселенскому патриарху назвали вмешательством в церковные дела.