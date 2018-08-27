Экс-дипломат Ватикана призвал папу римского уйти в отставку

Папа римский Франциск заявил в воскресенье, что не станет отвечать на заявление бывшего высокопоставленного чиновника Ватикана, призвавшего его уйти в отставку на фоне скандала с педофилией в Церкви. Об этом сообщает Reuters.

На днях бывший дипломат Римско-католической церкви Карло Мария Вигано представил 11-страничный доклад, в котором раскритиковал католических чиновников, которые, по его мнению, покрывали преступления священников. Среди прочего он указал на случай архиепископа Вашингтона Теодора Маккарика: из-за подозрений в сексуальном насилии над детьми папа принял его отставку в конце июля. Однако Вигано настаивает, что еще в 2013 году сообщал Франциску о неподобающем поведении Маккарика.

Экс-дипломат Ватикана назвал происходящее "заговором молчания, подобным тому, что царит в мафии". Призвав Церковь к исправлению ошибок, он высказал мнение, что Франциск "должен первым" покинуть свой пост, став примером для "кардиналов и епископов, которые скрывали злоупотребления Маккарика".

Во время возвращения из Дублина Франциск сообщил прессе, что не станет комментировать заявление Вигано, которое, по его словам, "говорит само за себя". Он рекомендовал журналистам "внимательно прочесть документ и самостоятельно его оценить".

По данным агентства, документ Вигано не содержит доказательств его критических утверждений.

В воскресенье глава Римско-католической церкви совершил первую за почти за сорок лет папскую рабочую поездку в Ирландию. Свой визит он начал с выражения негодования по поводу "отвратительных преступлений", совершенных священниками, которые насиловали и растлевали детей, а также неспособности церковных властей принять меры.