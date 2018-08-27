Bloomberg: Германия и Франция готовят защиту от санкций США

Германия и Франция разрабатывают меры защиты от санкций, которые США вводят в одностороннем порядке против таких стран, как Иран. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр, сообщает Bloomberg.

По словам чиновника, Берлин и Париж создадут "независимые финансовые инструменты", такие как двусторонние или общеевропейские каналы финансирования. Особая роль в этой схеме, как отмечается, будет отведена национальным европейским центральным банкам. Министр экономики пояснил, что нынешние финансовые каналы, в том числе Европейский инвестиционный банк (EIB), не защищены от воздействия Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Хайко Маас, в свою очередь, призвал "укреплять" торговую автономию Евросоюза. Он заявил, что Евросоюз работает над модернизацией систем типа SWIFT, чтобы сделать платежи более независимыми от Америки. Министр высказал мнение, что несогласованные с ЕС санкции США, которые те приняли против Китая, России и Турции, вредят европейскому бизнесу.

Разногласия между США и Евросоюзом усилились после того, как американский президент Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Тегераном. Он восстановил против него масштабные экономические санкции, которые запрещают иранцам в том числе экспортировать нефть.

Европейские компании, включая Daimler AG и Total SA, чтобы не попасть под ограничительные меры Вашингтона, были вынуждены свернуть свой бизнес в Иране.