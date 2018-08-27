Московские переговоры по Афганистану с участием талибов отложены

Россия отложила многосторонние мирные переговоры с афганскими талибами - спустя неделю после после того, как вооружённая афганская оппозиция приняла приглашение Москвы участвовать 4 сентября в московской встрече представителей Афганистана и США. О согласии российской стороны отложить переговоры сообщила канцелярия афганскоого президента Ашрафа Гани.

Россия пока не делала официальных заявлений о переносе переговоров. Представитель афганского президента заявил агентству Reuters, что глава МИД России Сергей Лавров разговаривал по телефону с Ашрафом Гани. Москва заверила афганскую сторону, что сроки переговоров будут изменены для обеспечения участия в них представителей афганских властей.

На минувшей неделе Афганистан и США уведомили российскую сторону, что не могут принять её приглашение участвовать 4 сентября в многосторонних переговорах по афганской проблеме.

Агентство AP 21 августа сообщало со ссылкой на главу МИД России Лаврова, что талибы приняли приглашение участвовать в многосторонних переговорах в Москве об урегулировании ситуации в Афганистане.