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Студентам и преподавателям МГУ запретили изменять устав вуза

Здание МГУ на Воробьевых горах (Иллюстративное фото)

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Студентам и преподавателям Московского государственного университета (МГУ) запретили принимать устав вуза и вносить в него изменения. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Возможность изменить устав университета будет только у ученого совета вуза, который утверждается правительством. Постановление подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

С 2009 года учредителем МГУ и СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет) является правительство, которое утверждает уставы учебных заведений. Ректоров университетов назначает и освобождает от должности президент России.

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