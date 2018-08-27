Студентам и преподавателям МГУ запретили изменять устав вуза

Студентам и преподавателям Московского государственного университета (МГУ) запретили принимать устав вуза и вносить в него изменения. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Возможность изменить устав университета будет только у ученого совета вуза, который утверждается правительством. Постановление подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

С 2009 года учредителем МГУ и СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет) является правительство, которое утверждает уставы учебных заведений. Ректоров университетов назначает и освобождает от должности президент России.