США и Мексика договорились о двустороннем торговом соглашении

Президент США Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето в ходе телефонного разговора достигли соглашения о переименовании Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) в Американо-мексиканское торговое соглашение.

По предварительной информации, новое соглашение в значительной мере отвечает интересам американских фермеров.

Президент США 27 августа в телефонном разговоре с мексиканским коллегой допустил возможность заключения подобного торгового соглашения с Канадой.

Соглашение НАФТА было подписано 17 декабря1992 года и вступило в силу 1 января 1994 года. Оно пришло на смену Канадско-американскому соглашение о свободной торговле.