Власти Белоруссии запретили выезд журналистам трех изданий

Следственный комитет Белоруссии временно запретил выезжать из страны минскому корреспонденту русской редакции Deutsche Welle Павлюку Быковскому, сообщает издание. Основанием для такого решения следствие сочло якобы незаконный доступ журналиста к платной подписке государственного агентства "Белта".

По этой же причине невыездными оказались и другие журналисты – сотрудники TUT.BY Анна Калтыгина и Галины Уласик, а также главный редактор агентства "БелаПАН" Ирина Левшина и ее коллега Татьяна Коровенкова.

По данным белорусской редакции Радио Свобода, срок действия запрета неизвестен. Левшина согласилась на экспертизу компьютерной техники, которую изъяли во время обыска в её квартире и офисе "БелПАН", пишет агентство.

7 августа в офисах "БелаПАН" и TUT.BY прошли обыски. Были задержаны и допрошены 18 журналистов. Им грозит лишение свободы сроком до двух лет за якобы несанкционированный доступ к компьютерной информации. Супруга Быковского — член совета движения "За свободу" Ольга Быковская — назвала происходящее атакой на независимую журналистику в Белоруссии.