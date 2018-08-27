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Власти Белоруссии запретили выезд журналистам трех изданий

Офис портала TUT.BY

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Следственный комитет Белоруссии временно запретил выезжать из страны минскому корреспонденту русской редакции Deutsche Welle Павлюку Быковскому, сообщает издание. Основанием для такого решения следствие сочло якобы незаконный доступ журналиста к платной подписке государственного агентства "Белта".

По этой же причине невыездными оказались и другие журналисты – сотрудники TUT.BY Анна Калтыгина и Галины Уласик, а также главный редактор агентства "БелаПАН" Ирина Левшина и ее коллега Татьяна Коровенкова.

По данным белорусской редакции Радио Свобода, срок действия запрета неизвестен. Левшина согласилась на экспертизу компьютерной техники, которую изъяли во время обыска в её квартире и офисе "БелПАН", пишет агентство.

7 августа в офисах "БелаПАН" и TUT.BY прошли обыски. Были задержаны и допрошены 18 журналистов. Им грозит лишение свободы сроком до двух лет за якобы несанкционированный доступ к компьютерной информации. Супруга Быковского — член совета движения "За свободу" Ольга Быковская — назвала происходящее атакой на независимую журналистику в Белоруссии.

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