Роскомнадзор обязал Loveplanet и Avito сотрудничать с ФСБ

Роскомнадзор расширил список "организаторов распространения информации", которые обязаны по первому требованию ФСБ предоставлять данные о пользователях, включая их личную переписку.
В реестр, в частности, включены сервис онлайн-дневников "Живой журнал", сервис объявлений Avito, сайт знакомств Loveplanet и российское отделение сервиса совместных поездок BlaBlaCar.
"Антитеррористические" законы депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, обязавшие организаторов распространения информации хранить переписку и данные пользователей, вступили в силу 1 июля 2018 года.
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