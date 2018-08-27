Активисты петербургской "Весны" провели акцию против переезда СПбГУ

В Санкт-Петербурге активисты движения "Весна" провели акцию против планов руководства Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выставить на продажу исторические здания вуза, а само учебное заведение перевести за город. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Участники акции устроили перформанс – принесли к главному зданию университета большую символическую монету, покрашенную блестящей краской. Активисты демонстративно пилили ее пилой – показывая тем самым, что "отпил университета" от Петербурга может обернуться грандиозным "распилом" денег налогоплательщиков. По словам участников движения, им было важно выразить свою солидарность со студентами и преподавателями Петербургского университета, выступающими против переезда.

Идея переезда СПбГУ обсуждается с 2014 года. За это время предлагались разные варианты переезда – и под Гатчину, и в новый кампус на намывных территориях Васильевского острова. До сих пор обсуждается идея получить часть денег на переезд путем продажи принадлежащих университету исторических зданий.