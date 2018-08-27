Глава МИД Вьетнама: "Маккейн сыграл ведущую роль в исцелении ран войны"

Прощание с американским сенатором Джоном Маккейном пройдет на этой неделе в трех городах США. Гроб 81-летнего сенатора, скончавшегося в субботу после долгой борьбы с онкологическим заболеванием, в среду будет выставлен в Капитолии его родного штата Аризона, а два дня спустя – в ротонде Капитолия в Вашингтоне.

После субботней мемориальной службы в Национальном соборе в Вашингтоне, где с надгробными речами выступят экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший, в воскресенье Маккейна похоронят на кладбище его альма-матер – Военно-морской академии в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Мировые лидеры и коллеги Маккейна по Конгрессу, как республиканцы, так и демократы, в последние дни делятся самыми яркими воспоминаниями о сенаторе, подчеркивая его особый статус на мировой арене. Многие вспоминают его доблестную службу в ВМС и стойкость во время пребывания в плену в Северном Вьетнаме.

Однако президент США Дональд Трамп, нередко вступавший в полемику с Маккейном, а пять лет назад заявивший, что сенатор считается героем войны лишь потому, что был в плену, не стал отмечать заслуги покойного, но лишь выразил соболезнования его родным в коротком твите.

В выходные над Белым домом приспустили флаги в память о Маккейне, однако в понедельник их вновь подняли. Во второй половине дня флаги вновь были приспущены. Вместо официального заявления Трампа Белый дом опубликовал цитаты многочисленных сотрудников администрации с похвалами в адрес Маккейна, в особенности его доблестной военной службы и независимости в политике.

Тем временем министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь в понедельник оставил запись в книге соболезнований в посольстве США в Ханое: «Именно он сыграл ведущую роль в исцелении ран войны и нормализации отношений между США и Вьетнамом».

Памятник Маккейну на берегу озера Ханой, где он попал в плен в 1967 году, после сообщений о смерти сенатора превратился в место паломничества: туда приносят цветы, благовония и другие памятные дары.